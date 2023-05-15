Шалимов заявил, что у «Спартака» проблемы в позиционной атаке

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 27 тура РПЛ «Химки» — «Спартак».

«У «Спартака» проблемы в позиционной атаке. Это видят соперники. Голы команда забивает или после быстрой атаки, или играя в давление, когда в последней трети матча выпускают физически сильных и додавливают соперника. В чем проблема с позиционной атакой? Это следствие состава. Весной мы видели, что в атаке был Соболев, а в центре были игровые Игнатов, Пруцев и Литвинов — они могли завязать, хорошо с мячом. Этот состав играл в футбол. Сейчас больше силовые ребята выходят», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 27 туров «Спартак» занимает четвертую сточку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.