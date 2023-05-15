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15 мая, 15:55

Шалимов заявил, что у «Спартака» проблемы в позиционной атаке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 27 тура РПЛ «Химки» — «Спартак».

«У «Спартака» проблемы в позиционной атаке. Это видят соперники. Голы команда забивает или после быстрой атаки, или играя в давление, когда в последней трети матча выпускают физически сильных и додавливают соперника. В чем проблема с позиционной атакой? Это следствие состава. Весной мы видели, что в атаке был Соболев, а в центре были игровые Игнатов, Пруцев и Литвинов — они могли завязать, хорошо с мячом. Этот состав играл в футбол. Сейчас больше силовые ребята выходят», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 27 туров «Спартак» занимает четвертую сточку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-u-spartaka-problemy-v-pozitsionnoj-atake-e-to-vidyat-soperniki/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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