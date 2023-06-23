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23 июня, 23:38

Шипицин: «Мне кажется, что в «Динамо» Личке будет намного тяжелее»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин прокомментировал назначение главными тренерами московского «Динамо» и «Оренбурга» Марцела Лички и Иржи Ярошика соответственно.

«Если честно, мне кажется, что в «Динамо» Личке будет намного тяжелее, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Шипицина. — В «Оренбурге», где он себя уже зарекомендовал, он чувствовал себя вполне спокойно. А в «Динамо» будут какие-то напряги, постоянно будут спрашивать результат. То есть для Лички это новый вызов. Я думаю, в дальнейшем мы увидим, это Личка так силен или в «Оренбурге» у него просто все так шло по накатанной. «Динамо» для него очень серьезный вызов. Про Ярошика я не могу ничего сказать, потому что не следил за его предыдущей тренерской работой. Но мне кажется, что «Оренбург», в принципе, рискует. Посмотрим, что из этого выйдет».

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички новым главным тренером клуба. В «Оренбурге» чешского специалиста заменит Иржи Ярошик.

Источник: Евро-футбол
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