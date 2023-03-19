Шишкин считает, что «Спартаку» за второе место в РПЛ придется серьезно побороться

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о поражении красно-белых от «Оренбурга» в матче 20-го тура РПЛ (0:2).

«В Оренбурге многих командам играть непросто — и атмосфера, и поле искусственное. Это все специфические моменты. Что касается «Спартака», то нельзя сказать, что красно-белые проиграли игру вчистую и бездарно, особенно во втором тайме мы видели, что моменты у ворот соперника были. Более того, «Спартак» их насоздавал столько, что мог и выиграть этот матч. Но мяч просто не летел в ворота. Увы, проблемы в обороне никуда не делись, и эти ошибки стали ключевым фактором поражения», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

Он также отметил, что теперь «Спартаку» придется серьезно побороться даже за второе место в чемпионате России.

«Обидно, но да. Когда ты борешься за чемпионство, проигрывать на выезде даже с непростым соперником — не по статусу. Там еще и другие команды рядом, так что даже за второе место придется серьезно побороться», — добавил экс-защитник.

На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. В 21-м туре московская команда сыграет против «Ахмата».