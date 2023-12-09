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РПЛ

Сегодня, 01:57

Шитов: «Конечно, есть амбиции вернуться в «Спартак»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал, что хотел бы в будущем вернуться в «Спартак».

«Конечно, есть амбиции вернуться в «Спартак». Но сначала надо свою состоятельность доказывать — а потом уже думать о будущем. Кто выше закончит сезон — «Крылья» или «Спартак»? Провокационный вопрос, конечно (смеется). Будем делать все возможное, чтобы «Крылья». А поле покажет», — цитирует Sport24 Шитова.

После 17 туров «Спартак» с 27 очками занимает 7-е место, а «Крылья» идут на 5-й строчке — 28 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-602861-shitov-yest-ambitsii-vernutsya-v-spartak-khochetsya-chtoby-on-stal-chempionom-ranshe-krasnodara
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Шитов
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