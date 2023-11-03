Шунин надеется, что на матч «Динамо» с 2DROTS придет больше болельщиков, чем на РПЛ

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о товарищеском матче с командой Медийной футбольной лиги 2DROTS.

«Хотелось бы, чтобы пришло больше людей, чем на матчи «Динамо». А так мы будем играть эту товарищескую встречу на своем стадионе при своих болельщиках, которых надо радовать всегда и любой матч играть с таким же настроем, как в чемпионате», — цитирует Шунина Metaratings.ru.

18 ноября в Москве на «ВТБ Арене» состоится товарищеский матч между московским «Динамо» и командой Медиалиги 2DROTS. Начало встречи — в 17.30 (Мск).

36-летний Шунин провел 10 матчей в чемпионате РПЛ-2023/24 и одну игру в FONBET Кубке России. Динамовцы с 21 очком занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России после 13 туров.