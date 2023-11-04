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Сегодня, 12:00

Шунин о конкуренции с Лещуком: «Рабочие моменты»

Микеле Антонов
Корреспондент
Антон Шунин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин в комментарии «СЭ» высказался о конкуренции с другим голкипером бело-голубых Игорем Лещуком.

— Лещук все больше стал играть на ноль, что вы чувствовали, когда смотрели на него со стороны. Конкуренция выросла?

— Думал только о том, чтобы скорее вернуться в команду после травмы. Игорь делал свою работы. Рабочие моменты. Буду готовиться к следующей игре.

2 ноября Шунин принял участие в матче 6-го тура групповой стадии FONBET Кубка России против «Пари НН» (2:1). 36-летний россиянин вышел на поле впервые за месяц: 1 октября он получил повреждение левого плечевого сустава в конце матча 10-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Антон Шунин
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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