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РПЛ

Сегодня, 04:17

Силкин: «Для «Динамо» третье место — хороший результат, но по игре команда могла быть и выше»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о выступлении команды в первой части РПЛ.

«Третье место объективно хороший результат, конечно. Но по игре команда могла быть и выше. Недавно потеряли очки из-за ошибки судьи в Воронеже... «Динамо» хорошо смотрится, поэтому могло набрать и больше баллов в копилку. Впрочем, пока конкретную оценку давать «бело-голубым» нельзя, рано еще это делать.

Важным периодом будет зимнее трансферное окно. «Зенит» планирует купить Артура за 18 млн евро? Я уверен, что петербуржцы усилятся, ведь они не планировали уходить на перерыв на втором месте. Сможет ли усилиться «Динамо»? Вот в чем вопрос. Посмотрим, в каких составах подойдут клубы к возобновлению чемпионата. Все решится весной", — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 32 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-zenit-tochno-usilitsya-v-yanvare-a-smozhet-li-e-to-sdelat-dinamo/
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
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