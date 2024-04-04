Мележиков согласился, что игроки с непогашенной судимостью не должны играть в РПЛ

Исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» согласился со словами президента лиги Александра Алаева о том, что игроки с непогашенной судимостью не должны играть в чемпионате.

— Алаев говорил, что РПЛ — это не лига для игроков с непогашенной судимостью. Как вы к этому относитесь? Есть истории Томпсона, Влута, Промеса.

— Комментировать слова президента лиги не буду, это некорректно. Я согласен с президентом, но объяснять в деталях не стану, — сказал Мележиков «СЭ».

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

29 марта De Telegraaf сообщил, что Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества.