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Сегодня, 19:03

Силкин — об отъезде легионеров «Зенита» в отпуск: «Сейчас есть возможность проявить себя другим игрокам»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о досрочном отъезде в отпуск бразильских игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Вендела, Дугласа Сантоса и Родригао.

«В принципе, «Зенит» задачу выполнил — стал чемпионом. Таким образом тоже можно поощрить. Сейчас есть возможность проявить себя другим игрокам. Сейчас будет место в составе, есть возможность поиграть. Я бы на месте тренера «Зенита» тоже пошел на такой шаг. Ребята старались, выполнили свою задачу — стали чемпионами. Почему их не отпустить?» — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

В этом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд завоевала золотые медали РПЛ.

В 29-м туре сине-бело-голубые сыграют с «Сочи». Матч пройдет 27 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-esli-malkom-klaudin-o-i-vendel-ujdut-iz-zenita-drugim-klubam-budet-polegche/
Сергей Силкин
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