Силкин: «У Ташаева не получилась карьера. С каждым переходом в новый клуб его уровень опускался все ниже и ниже»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался по поводу появившейся новости о том, что российский полузащитник Александр Ташаев завершил свою игровую карьеру в 29 лет.

«Ташаев совершил ошибку, когда перешел в «Спартак». Знаю, что его позвал Роман Зобнин, они дружили. У Романа все получилось, а у Ташаева нет. Александр ушел от тренера, который в него верил. У Ташаева не получилась карьера. С каждым переходом в новый клуб его уровень опускался все ниже и ниже. Сейчас многие играют до 40 лет, а он в 29 уже завершил карьеру. Видимо, в себя не верит, поэтому и закончил с футболом», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

На протяжении своей карьеры Ташаев выступал за такие команды, как «Динамо», «Спартак», «Рубин», «Ротор» и «Аланию».

Полузащитник провел три матча за юношескую сборную России до 19 лет и семь игр — за молодежную национальную команду. Он также был включен в предварительный список сборной на чемпионат мира 2018 года, но в окончательную заявку не попал.