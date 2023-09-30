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Сегодня, 15:23

Скопинцев заявил, что ближе всего к переходу в «Спартак» был при Каттани

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, когда ближе всего был к переходу в «Спартак».

— После «Краснодара» ты перешел в «Динамо». Звали другие клубы?

— Тогда все так быстро произошло, что о других вариантах я даже не задумывался, — приводит «РБ Спорт» слова Скопинцева.

— Тебя несколько раз звал «Спартак». Когда ты был ближе всего к тому, чтобы там оказаться?

— При Каттани. Были движения, но не с моей стороны.

Скопинцев выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний защитник провел 11 матчей за бело-голубых во всех турнирах и отметился 1 голом.

Также футболист за свою карьеру успел поиграть в таких командах, как «Ростов», «Балтика», «Краснодар» и «Лиферинг».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-skopintsev-blizhe-vsego-k-perehodu-v-spartak-by-l-pri-kattani/
Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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