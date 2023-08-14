Скворцов считает, что Зайнутдинов готов играть в «Бешикташе»

Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов поделился мнением о перспективах своего соотечественника Бахтиера Зайнутдинова перейти в «Бешикташ».

«Зайнутдинов — очень сильный футболист. Думаю, он готов играть в таком большом клубе, как «Бешикташ». Не знаю, как у него все сложится, но хочу пожелать ему удачи. Уверен, он со всем справится в любом европейском чемпионате», — приводит слова Скворцова Metaratings.ru.

25-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне он провел за красно-синих 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.