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13 марта 2022, 11:42

Слуцкий: «Думаю, «Рубин» не ограничится потерей Дрейера и Хакшабановича»

Иван Шитик
Корреспондент
Леонид Слуцкий.
Фото Станислав Шахов
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об обстановке в команде перед матчем 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом». Игра состоится 14 марта на «Ак Барс Арене».

— «Рубин» приостановил контракты с Дрейером и Хакшабановичем. Как отнеслись к этой новости?

— Я не думаю, что в нашей новой жизни это новости невероятные. Мой прогноз — это все не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера. Мы общаемся, понимаем ситуацию внутри команды. Но подробности мы пока оставим внутри. Когда какая-то информация будет официальной, мы ее объявим. Это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся. Я уверен, это коснется или уже коснулось практически всех команд РПЛ, — цитирует тренера сайт казанцев.

— В «Ростов» вернулся Валерий Карпин. Изменило это как-то ваши планы на подготовку?

— Я могу сказать, что с его уходом команда продолжала играть в той же игровой модели, сохраняя те же игровые принципы. Понятно, что личное присутствие человека всегда сказывается положительно на морально-эмоциональном состоянии команды. Наверняка такой же эффект произойдет. Если мы говорим про подготовку и игровую модель, то вряд ли что-то сильно изменится.

— В первом круге мы уступили «Ростову» со счетом 1:5. Это мотивирующий фактор для нас сейчас?

— Нет. Так получилось. Нам в любом случае нужно добиваться положительного результата независимо от того, как и с кем мы сыграли в первом круге.

Маркус Гисдоль, Ярослав Ракицкий и&nbsp;Гжегож Крыховяк. РПЛ: все легионеры — кто остается и кто уехал

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-nuzhno-dobivatsya-polozhitelnogo-rezultata
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Андерс Дрейер
Леонид Слуцкий
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