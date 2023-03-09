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Смолов отказался от съемок в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

Мария Гусева
Федор Смолов.
Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов отказася сниматься в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, 33-летнего форварда звали на пробы для съемок на Мосфильме. В январе футболисту пришло приглашение исполнить в сериале роль главного героя. Смолов отклонил предложение.

Съемки в сериале предполагали плотную занятость на 5 месяцев, а пробоваться на роль было нужно, когда «Динамо» находилось на сборах в Турции.

В сезоне-2022/23 Смолов провел за бело-голубых 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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