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Сегодня, 15:19

Смолов рассказал, что Слуцкий приглашал его на свое шоу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, может ли он принять участие в юмористическом ютуб-шоу «Ну, так нельзя», ведущими которого является форвард «Локомотива» Артем Дзюба и бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.

«Как отношусь к шоу Слуцкого и Дзюбы? Специфический формат. Надо бы подумать. Мне кажется, что очень много мата — мне это не очень близко. Но это не значит, что у меня негативное отношение к Артему или Викторовичу. Кстати, Леонид Викторович меня приглашал, но я не смог: меня физически не было в Москве — съемки проходили во время отпуска. Не много ли кликбейта? Да нет, он как раз подразумевается в этом шоу — историям, которые были внутри, дать свет и рассказать о них людям. Много классного и смешного там, на самом деле. Иногда попадаюсь на какие-то вырезки», — приводит слова Смолова Sport24.

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба вместе с бывшим тренером «Рубина» и сборной России Леонидом Слуцким ведут шоу «Ну, так нельзя,###». В программе они шутят над приглашенными гостями: футболистами, комментаторами и шоуменами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-569079-ochen-mnogo-mata-smolov-rasskazal-chto-slutskiy-priglashal-yego-na-shou-kotoroye-vedet-s-dzyuboy
Артем Дзюба
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Леонид Слуцкий
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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