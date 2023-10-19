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Президент «Ростова» Арутюнянц — о ситуации с Норманном: «Какие могут быть прогнозы?»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о ситуации с Матиасом Норманном.

— Что с Норманном?

— Был в «Норвиче», потом мы отдали его в аренду в «Динамо». Затем он ушел в Саудовскую Аравию без нашего разрешения. Мы подали жалобу в палату по разрешению споров ФИФА.

— Какой прогноз?

— Нет прогноза. Их сейчас сложно давать! Какие могут быть прогнозы, когда на нас подают в суд за неуплату за игрока, а мы в ответ спрашиваем: «Где наши деньги за Шомуродова и Норманна?» А нам говорят: «Нет-нет, это другое, вы это сюда не впутывайте, а за игроков рассчитайтесь». Хорошо, мы рассчитаемся — а с нами-то рассчитаются? «А с вами когда-нибудь потом». Так что какие тут прогнозы?

Норманн выступал за «Ростов» с 2019 года. В сентябре прошлого года «Динамо» арендовало футболиста у «Ростова». 9 августа генеральный директор бело-голубых Павел Пивораров заявил, что 27-летний норвежец покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов.

Арташес Арутюнянц. «Не считаю, что кто-то в РПЛ намного сильнее «Ростова», обыграть можем любого». Босс клуба Арутюнянц — о Карпине, судействе и задачах на сезон
Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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