«Сочи» инициировал переговоры по будущему Точилина в клубе

Сегодня, 13:17
Тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» рассказал о перспективах дальнейшей работы в клубе.
«Мы пока в диалоге с «Сочи». Обсуждаем ближайшие перспективы совместной работы без конкретной должности. Не могу ответить, насколько все вероятно. Как поймем, куда дальше будем двигаться, так и будет понимание. В первую очередь, переговоры были инициативой «Сочи». С их стороны, наверное, есть какой-то настрой», — сказал Точилин «СЭ».
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 17 туров. Команда заняла последнее место в своей группе в Кубке России и вылетела из турнира.