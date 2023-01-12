«Сочи» инициировал переговоры по будущему Точилина в клубе

Тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» рассказал о перспективах дальнейшей работы в клубе.

«Мы пока в диалоге с «Сочи». Обсуждаем ближайшие перспективы совместной работы без конкретной должности. Не могу ответить, насколько все вероятно. Как поймем, куда дальше будем двигаться, так и будет понимание. В первую очередь, переговоры были инициативой «Сочи». С их стороны, наверное, есть какой-то настрой», — сказал Точилин «СЭ».