Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:17

«Сочи» инициировал переговоры по будущему Точилина в клубе

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» рассказал о перспективах дальнейшей работы в клубе.

«Мы пока в диалоге с «Сочи». Обсуждаем ближайшие перспективы совместной работы без конкретной должности. Не могу ответить, насколько все вероятно. Как поймем, куда дальше будем двигаться, так и будет понимание. В первую очередь, переговоры были инициативой «Сочи». С их стороны, наверное, есть какой-то настрой», — сказал Точилин «СЭ».

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 17 туров. Команда заняла последнее место в своей группе в Кубке России и вылетела из турнира.

Александр Точилин
ФК Сочи
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
Трусова меняет свою пиар-стратегию. Это новый этап карьеры?
Росприроднадзор выдал разрешение на отлов трех конфликтных тигров в Приморье
МИД России объявил о расширении санкционного списка против Великобритании
В ДНР заявили о серьезном продвижении российских войск под Артемовском
Глава Минобороны Шойгу назначил Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кухарчук подписал контракт с «Торпедо»