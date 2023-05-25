Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:25

«Сочи» сохраняет интерес к игроку «Зенита» Алипу

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Нуралы Алип остается в сфере интересов «Сочи», сообщает Metaratings.ru.

Ранее, весной, уже сообщалось, что «Сочи» проявляет интерес к Алипу, когда черноморскую команду возглавлял Курбан Бердыев.

23-летний казахстанский футболист выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Он провел 23 матча за петербургскую команду, не отметившись в них результативными действиями.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков за 28 туров. В апреле Бердыев покинул сочинскую команду, и на данный момент и.о. главного тренера «Сочи» является Дмитрий Хохлов.

Источник: https://metaratings.ru/news/sochi-sokhranyaet-interes-k-zashitniku-zenita-alipu-253787/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Нуралы Алип
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Монсон перестал быть гражданином США: «Теперь я только россиянин»
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Пленный боевик ВСУ сознался в надругательстве над убитой женщиной
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Мор считает, что Карасев великолепно отсудил матч «Спартак» — ЦСКА
«Зенит» объявил, что Родригао из-за травмы пропустит заключительные матчи сезона
Кузнецов: «Если Семак пойдет в «Пари НН», вряд ли выиграет чемпионат с футболистами, которые там есть»
Балахнин объяснил интерес «Спартака» к полузащитнику «Ростова» Глебову
Мор: «Любая команда в матче с «Торпедо» забьет три гола»
Гранат: «На бумаге у «Спартака» больше шансов занять вторую строчку в РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мор: «Любая команда в матче с «Торпедо» забьет три гола»

Дмитрий Тихий: «Пока нет решения по моему будущему»