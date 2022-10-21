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Самедов: «Не понимаю претензий к полю «Факела». У нас абсолютно нормальный газон»

Самедов отреагировал на критику газона стадиона, на котором выступает «Факел»
Анна Горшкова
Корреспондент

Сотрудник селекционной службы «Факела» Александр Самедов отреагировал на критику газона стадиона, на котором выступают воронежцы.

«Клубы-богачи, приезжая в Воронеж, критикуют газон? Не понимаю, о чем речь. Абсолютно нормальный газон. Сейчас конец октября — приезжая в бытность футболистом в другие города в это время года, видел газоны гораздо хуже. Критику нашего газона считаю необоснованной, поле у нас хорошего качества. В РПЛ есть поля и похуже. Мы играли в этом году в Сочи — в таком регионе поле было гораздо хуже. Я очень удивлен. Лучшие газоны на «Открытие Арене», в Питере, в Химках», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

8 октября нападающий «Зенита» Малком после гостевой ничьей с «Факелом» (1:1) в матче 12-го тура РПЛ заявил, что это была тяжелая игра на газоне очень плохого качества.

Домашней ареной воронежского клуба является «Центральный стадион профсоюзов».

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 13 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/aleksandr-samedov-ne-ponimayu-pretenzij-k-polyu-fakela-u-nas-absolyutno-normal-ny-j-gazon/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.2549278427
Александр Самедов
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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