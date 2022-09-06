«Спартак» направил «Волосу» улучшенное предложение по трансферу полузащитника Фернандеса

6 сентября, 10:05
«Спартак» направил «Волосу» улучшенное предложение по трансферу полузащитника Паоло Фернандеса, сообщает журналист портала Gazzetta Димитрис Вергос.
По информации источника, предложение красно-белых близко к требованиям, выдвинутым греческим клубом.
Ранее сообщалось, что «Волос» хочет получить за 24-летнего испанского полузащитника 1,5 миллиона евро, в то время как первоначальное предложение московского клуба составило 1 миллион.
Контракт полузащитника с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.