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6 сентября, 10:05

«Спартак» направил «Волосу» улучшенное предложение по трансферу полузащитника Фернандеса

Карен Саркисян
Корреспондент
Паоло Фернандес.
Фото Соцсети

«Спартак» направил «Волосу» улучшенное предложение по трансферу полузащитника Паоло Фернандеса, сообщает журналист портала Gazzetta Димитрис Вергос.

По информации источника, предложение красно-белых близко к требованиям, выдвинутым греческим клубом.

Ранее сообщалось, что «Волос» хочет получить за 24-летнего испанского полузащитника 1,5 миллиона евро, в то время как первоначальное предложение московского клуба составило 1 миллион.

Контракт полузащитника с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.gazzetta.gr/football/superleague/2148054/bolos-nea-beltiomeni-protasi-tis-spartak-moshas-gia-paolo-fernantes
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Паоло Фернандес
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