Источник: «Спартак» не планирует подписывать нападающих зимой

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«Спартак» не ищет новичков на позицию нападающего для приобретения в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, спортивный блок устраивает текущий подбор футболистов в атаке и они заняты только поиском усиления на другие позиции. Небольшая вероятность подписания нападающего может возникнуть, если кто-то из футболистов покинет «Спартак».
Также издание отмечает, что нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой не входит в список интересов красно-белых, как и форвард Артем Дзюба.
В текущем сезоне в составе «Спартака» как нападающие заявлены Квинси Промес, Александр Соболев, Шамар Николсон, отбывающий дисквалификацию Кейта Бальде и 18-летний Павел Мелешин.
Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования