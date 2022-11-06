Источник: «Спартак» не планирует подписывать нападающих зимой

Metaratings.ru: «Спартак» не интересуется Дзюбой и Сычевым

«Спартак» не ищет новичков на позицию нападающего для приобретения в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, спортивный блок устраивает текущий подбор футболистов в атаке и они заняты только поиском усиления на другие позиции. Небольшая вероятность подписания нападающего может возникнуть, если кто-то из футболистов покинет «Спартак».

Также издание отмечает, что нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой не входит в список интересов красно-белых, как и форвард Артем Дзюба.

В текущем сезоне в составе «Спартака» как нападающие заявлены Квинси Промес, Александр Соболев, Шамар Николсон, отбывающий дисквалификацию Кейта Бальде и 18-летний Павел Мелешин.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах.