Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:12

Источник: «Спартак» не планирует подписывать нападающих зимой

Metaratings.ru: «Спартак» не интересуется Дзюбой и Сычевым
Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

«Спартак» не ищет новичков на позицию нападающего для приобретения в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, спортивный блок устраивает текущий подбор футболистов в атаке и они заняты только поиском усиления на другие позиции. Небольшая вероятность подписания нападающего может возникнуть, если кто-то из футболистов покинет «Спартак».

Также издание отмечает, что нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой не входит в список интересов красно-белых, как и форвард Артем Дзюба.

В текущем сезоне в составе «Спартака» как нападающие заявлены Квинси Промес, Александр Соболев, Шамар Николсон, отбывающий дисквалификацию Кейта Бальде и 18-летний Павел Мелешин.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-ne-sobiraetsya-podpisyvat-napadayushchikh-zimoy-klub-ne-interesuetsya-dzyuboy-i-sychevym-1406007/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Когда чувствуется предвзятость, меня это до слез расстраивает». Медведева — о новом партнере и контрасте с Милохиным
Призерка Олимпиады в Пекине дисквалифицирована за допинг. Она не стала спорить с обвинением
Пленный украинский военный заявил о сокрытии Киевом данных о погибших
Брата участника Backstreet Boys нашли мертвым в ванне
ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тренер «Сочи» ответил на вопрос, остается ли Гаранин в клубе

Агент Чистякова: «Если Медведев считает, что ему нужно уйти, пусть скажет. Мечта Дмитрия — играть за «Зенит»