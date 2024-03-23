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23 марта, 15:26

«Спартак» объявил об отмене товарищеского матча с «Нефтчи»

«Крокус Сити Холл»
Фото Андрей Эрштрем, Известия
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«Спартак» в соцсетях сообщил об отмене товарищеского матча с «Нефтчи». Встреча должна была пройти в субботу в Баку.

«Мысли всей нашей команды — с семьями погибших и с теми, кто пострадал. Благодарим за понимание бакинский клуб, с которым мы обязательно сыграем в будущем. Скорбим вместе со всей Россией», — говорится в заявление московского клуба.

22 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. На данный момент, по данным Следственного комитета (СК РФ), погибли 115 человек.

ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
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