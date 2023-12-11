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Сегодня, 15:05

«Спартак» отправится на зимние сборы 22 января

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Футболисты «Спартака» Александр Селихов, Александр Соболев и Георгий Джикия в аэропорту.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» отправится на зимние сборы 22 января.

Все три тренировочных сбора у команды запланированы в ОАЭ, где команда будет базироваться в Дубае в районе Джебель-Али. В феврале спартаковцы примут участие в Winline зимнем Кубке РПЛ.

Из Дубая команда вернется в Россию непосредственно перед гостевым матчем с «Зенитом» в 19-м туре чемпионата, предварительно запланированном на 3 марта.

В 2023 году красно-белые отправились на первый сбор значительно раньше — 13 января.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел с 30 очками и 5-м местом. От третьей строчки красно-белые отстают на два очка.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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