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Сегодня, 18:15

«Спартак» поблагодарил Павлюченко за яркую карьеру

Иван Шитик
Корреспондент
Роман Павлюченко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Московский «Спартак» в социальных сетях отреагировал на новость о том, что бывший нападающий команды Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры.

«188 матчей и 87 голов за «Спартак», победитель Кубка в составе красно-белых, трехкратный серебряный призер чемпионата и дважды его лучший бомбардир!

Всего наилучшего, и спасибо, Рома!" — говорится в заявлении клуба.

27 октября стало известно, что 40-летний Павлюченко завершил карьеру. Игрока дисквалифицировали на 8 матчей второй лиги за физическое воздействие на соперника.

Последним клубом, за который выступал нападающий, стало «Знамя» из Ногинска.

За карьеру Павлюченко выступал также за «Спартак», «Локомотив», «Тоттенхэм», «Урал» и другие команды.

В 2008 году игрок стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной России.

Роман Павлюченко
ФК Спартак (Москва)
3
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