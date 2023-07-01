«Спартак» поздравил с днем рождения хавбека «Зенита» Бакаева

Сегодня, 12:12
Пресс-служба «Спартака» поздравила бывшего полузащитника своей команды Зелимхана Бакаева.
Сегодня, 1 июля, россиянину исполнилось 27 лет. На данный момент он выступает за «Зенит».
«Поздравляем нашего воспитанника с днем рождения. Спасибо за яркие эмоции в Варшаве и в Кубке России! С днем рождения, Зеля!» — написано в сообщении клуба.
26-летний Бакаев выступает за «Зенит» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.