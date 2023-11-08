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Сегодня, 14:15

Газзаев о дерби: «Вдесятером «Спартак» смотрелся предпочтительнее «Локо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о дерби «Локомотив» — «Спартак».

— С первых минут матча чувствовалось, что обе команды вышли на поле играть исключительно на победу. Других вариантов соперники просто не держали в голове. Турнирная ситуация обязывает. И красно-белым, и железнодорожникам необходимо было попадать в тройку.

В первом тайме команды перехватывали друг у друга инициативу, а затем, на 38-й минуте, случилось удаление Хлусевича. И у меня сложилось такое впечатление, что в меньшинстве остался не «Спартак», а «Локомотив». Красно-белые во втором тайме вдесятером смотрелись предпочтительнее, открыли счет. Не знаю, что случилось с железнодорожниками, почему они пропустили в большинстве... Может, подопечные Галактионова подумали, что доедут до победы после решения арбитра?

Абаскаль считает, что его команда контролировала игру? Мне «Спартак» понравился больше. Может быть, красно-белым нужно сразу начинать все матчи вдесятером? (Улыбается.) Команда неплохо двигалась, пыталась придумать что-то впереди. Чувствовалось, что спартаковцы в меньшинстве рассчитывают забрать три очка в этом матче. Но, видимо, сил на 90 минут не хватило. «Локо» счет сравнял, имел еще моменты. В целом, наверное, результат закономерен, — сказал Газзаев «СЭ».

Радость игроков &laquo;Краснодара&raquo;. «Краснодар» не слабее «Зенита» по составу. Если победит в Питере, станет чемпионом". Интервью Газзаева
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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