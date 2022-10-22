«Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Локомотив» примут участие в зимнем турнире в Абу-Даби

Сегодня, 16:05
По информации «СЭ», «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Локомотив» примут участие в зимнем выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
Турнир пройдет с 30 января по 11 февраля — во время зимних сборов клубов РПЛ.
Зимняя пауза в чемпионате России начнется 14 ноября и продлится до начала марта 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования