«Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Локомотив» примут участие в зимнем турнире в Абу-Даби

По информации «СЭ», «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Локомотив» примут участие в зимнем выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Турнир пройдет с 30 января по 11 февраля — во время зимних сборов клубов РПЛ.

Зимняя пауза в чемпионате России начнется 14 ноября и продлится до начала марта 2023 года.