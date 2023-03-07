«Спартак» — «Урал»: «СЭ» выяснил, кто не засчитал гол Соболева, и что проверял ВАР

Как стало известно «СЭ», гол Александра Соболева на 86-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» (2:2) был не засчитан общими усилиями арбитра Виталия Мешкова и его видеоассистентов Кирилла Левникова и Максима Ковалева.

Ситуация получилась по-своему уникальной. Судья ошибочно остановил игру, зафиксировав фол со стороны красно-белых, которого не было. Соболев, как было подтверждено позднее, отправил мяч в сетку уже после свистка Мешкова.

Но, и это самое главное, поначалу рефери в запарке не был уверен, в какой момент прозвучал его сигнал — до удара нападающего «Спартака» или после. А именно от этого зависело, можно ли засчитать взятие ворот.

Во время матча было непонятно, что же проверяли видеоарбитры. Потому что подавляющее большинство тех, кто мог изучить показанное во время телетрансляции, слышали, что свисток прозвучал до удара.

Но, внимание, этого не знали видеоассистенты, потому что в ВАР-комнате в ходе матча они не слышат звуков со стадиона, а только видят картинку на мониторе. Как написано выше, не было уверенности и у Мешкова.

Поэтому видеоассистентам, по нашим данным, пришлось искать те ракурсы, с которых было бы видно, когда же судья фактически дунул в свисток, остановив игру. И сопоставить это с ударом Соболева по мячу. Именно на это ушло время у Левникова.

И уже потом, на 89-й минуте, когда Мешкова показали крупным планом, было видно, что он сказал игрокам: «Свисток был до».