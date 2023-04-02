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Сперцян рассказал, хочет ли попробовать свои силы в Европе

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в комментарии для «СЭ» рассказал, планирует ли перейти в европейский клуб.

— В конце марта были разговоры о том, что твое агентство начинает работу над поиском нового клуба. Якобы, приоритетный вариант — Италия. Насколько это соответствует действительности?

— Это на уровне слухов. Не могу ничего сказать.

— А для тебя лично? Может, это мечта.

— Это останется со мной.

— Хотелось бы попробовать?

— Хотелось бы попробовать, наверное.

— Если бы у тебя был карт-бланш, что бы ты выбрал? Какой чемпионат?

— Да не знаю. Посмотрим, не могу ничего сказать. Я пока здесь, это все на уровне слухов. Может быть, слухи, может, они общаются, но до меня ничего не доходит.

В текущем сезоне в активе 22-летнего полузащитника 28 матчей за клуб во всех турнирах, 11 голов и 10 результативных передач.

Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
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