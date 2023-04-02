Сперцян рассказал, хочет ли попробовать свои силы в Европе

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в комментарии для «СЭ» рассказал, планирует ли перейти в европейский клуб.
— В конце марта были разговоры о том, что твое агентство начинает работу над поиском нового клуба. Якобы, приоритетный вариант — Италия. Насколько это соответствует действительности?
— Это на уровне слухов. Не могу ничего сказать.
— А для тебя лично? Может, это мечта.
— Это останется со мной.
— Хотелось бы попробовать?
— Хотелось бы попробовать, наверное.
— Если бы у тебя был карт-бланш, что бы ты выбрал? Какой чемпионат?
— Да не знаю. Посмотрим, не могу ничего сказать. Я пока здесь, это все на уровне слухов. Может быть, слухи, может, они общаются, но до меня ничего не доходит.
В текущем сезоне в активе 22-летнего полузащитника 28 матчей за клуб во всех турнирах, 11 голов и 10 результативных передач.