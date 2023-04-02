Сперцян рассказал о мотивации «Краснодара» на остаток сезона

Сегодня, 17:11
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в комментарии для «СЭ» после победы над «Химками» (6:0) в 21-м туре РПЛ объяснил, какие цели клуб ставит на конец сезона.
— «Краснодар» в первой восьмерке. Понимаем, что до тройки добраться невозможно. За что вы сейчас боретесь? Какая мотивация?
— Побеждать в каждой игре и прогрессировать.
— И что это даст?
— Ну а что, нам теперь в футбол не играть?
— Играть.
— Вот и все.
После победы над «Химками» команда Владимира Ивича с 32 очками осталась на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ.