Sport24: Осинькин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин попал в число кандидатов на аналогичную должность в «Спартаке», сообщает Sport24.

По данным источника, вариант с приглашением специалист продвигают несколько лиц в структуре красно-белых. 58-летний Осинькин возглавил «Крылья Советов» летом 2020 года. Его контракт с самарцами действует до лета 2025-го.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын 11 марта встретится с Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

Карпов также сообщил, что нынешний главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может сменить Абаскаля.