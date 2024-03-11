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11 марта, 18:15

Sport24: Осинькин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Руслан Минаев
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин
Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин попал в число кандидатов на аналогичную должность в «Спартаке», сообщает Sport24.

По данным источника, вариант с приглашением специалист продвигают несколько лиц в структуре красно-белых. 58-летний Осинькин возглавил «Крылья Советов» летом 2020 года. Его контракт с самарцами действует до лета 2025-го.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын 11 марта встретится с Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

Карпов также сообщил, что нынешний главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может сменить Абаскаля.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
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