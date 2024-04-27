Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:05

Булыкин назвал скучным матч ЦСКА — «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча перенесенного 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:0).

«Игра была скучная, но в то же время понятно, что и тем и тем нужны очки, все хотят хорошо сыграть, взять эти очки. Понятное дело, что давление и напряжение, которые были у команд, не давали им сыграть в зрелищный футбол. Очки тут на вес бронзы, и были очень важны. Это довлело над командами и тренерами, никто не хотел рисковать, а хотели не проиграть, что в конечном счете сделало игру ничейной, практически без голевых действий», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

ЦСКА и &laquo;Спартак&raquo; не&nbsp;забили голов в&nbsp;центральном матче 21-го тура РПЛ. Тоска и уныние в дерби. ЦСКА и «Спартак» сыграли 0:0 впервые за 21 год

После 25 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке (38).

28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом», а армейцы в тот же день сыграют в гостях против «Балтики».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/04/27/22883785.shtml
Дмитрий Булыкин
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Во Франции задержан подросток, планировавший теракт на Олимпиаде
РФС: ориентир возвращения сборной России к соревнованиям — отбор ЧМ-2030
Клиенты криптобиржи Beribit осадили офис компании в «Москва-Сити»
«Спартаку» нашли идеального кандидата на замену Слишковичу, за него выступают Зарема и Титов, клуб требует справедливости по судейству. Что происходит в «Спартаке»
Die Welt узнала о причинах отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
Ректификационная колонна НПЗ в Краснодарском крае повреждена из-за БПЛА
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи перенесенного тура
ЭСК рассмотрит три эпизода по итогам матча «Пари НН» — «Локомотив»
Афанасьев: «Максименко еще далеко до уровня Акинфеева»
Булыкин: «Зенит» думает, что первое место в РПЛ никуда не денется, но нужно напрягаться»
Агент Роши: «Виллиан чувствует вину перед болельщиками за то, что не смог сыграть со «Спартаком»
Шипицин: «Слишкович в очередной раз показал всем, что нет смысла его менять»
ЦСКА — «Спартак»: технологическое дерби. Колонка Казакова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Джикия вряд ли сыграет с «Локомотивом», футболист продолжает восстановление

Агент Джикии рассказал, сможет ли защитник сыграть в матче против «Локомотива»