Спортдир «Оренбурга» заявил, что Сычевому комфортно в команде

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал выступление Владимира Сычевого в текущем сезоне РПЛ.

«Мы когда брали его Омска, знали, что он обладает определенными качествами. Мы довольны его игрой. Сложно сказать, что будет дальше. Сейчас мы радуемся вместе с ним. Пока никаких предложений по нему не поступало. У него сейчас все получается в «Оренбурге», как по мне, смысла менять клуб не вижу. Его знают здесь, любят. Но если за ним придет «Ювентус», то как мы можем быть против? Сейчас ему доверят главный тренер, игра идет. В «Оренбурге» ему комфортно», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Он также заявил, что ему хотелось бы, чтобы Сычевой стал лучшим бомбардиром сезона.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел за «Оренбург» 14 матчей, забил 13 мячей и отдал одну результативную передачу.