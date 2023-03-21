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Сегодня, 17:26

Спортдир «Оренбурга» заявил, что у Веры и Мансильи есть желание получить российское гражданство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможном получении российского гражданства аргентинскими футболистами команды.

«У Веры и Мансильи есть желание получить российское гражданство, но все эти вопросы мы детально обсудим уже в конце сезона. Сейчас об этом не думаем. На данный момент мы сосредоточены на выкупе Мансильи», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Лукас Вера в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. У Мансилья гол и пять передач в 15 матчах РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-u-very-i-mansil-i-est-zhelanie-poluchit-rossijskoe-grazhdanstvo/
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
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