Спортдир «Оренбурга» заявил, что у Веры и Мансильи есть желание получить российское гражданство

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможном получении российского гражданства аргентинскими футболистами команды.

«У Веры и Мансильи есть желание получить российское гражданство, но все эти вопросы мы детально обсудим уже в конце сезона. Сейчас об этом не думаем. На данный момент мы сосредоточены на выкупе Мансильи», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Лукас Вера в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. У Мансилья гол и пять передач в 15 матчах РПЛ.