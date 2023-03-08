Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что Ондуа находится в шорт-листе клуба

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника «Ганновера» Гаэля Ондуа.

«На данный момент мы не ищем футболистов. Посмотрим, как летом будут обстоять дела. Скажем так, Гаэля Ондуа оставили в шорт-листе. Летом будем комплектовать команду, и если нам нужна будет данная позиция, как вариант, мы рассмотрим камерунского игрока», — приводит Sport24 слова Андреева.

Ранее Ондуа заявил, что тренер немецкого клуба перестал ставить его в состав из-за российского гражданства. Контракт полузащитника с «Ганновером» рассчитан до июня этого года.