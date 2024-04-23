Рыскин: «Учитывать ситуацию с погодой в конце года надо, но все менять не стоит»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поделился мнением о завершении осенней части следующего сезона РПЛ 8 декабря.

«Нужно избирательно подходить к этому вопросу. Какие-то последние матчи первой части сезона надо заранее переносить в южные регионы. Это будет учитываться при составлении календаря. Сегодня больше обсуждалась структура. Все еще будет утверждено на исполкоме РФС. Однозначно, опыт прошлого года с погодой учтем. Из-за аномальных снегопадов, которые бывают один, два раза кардинально менять все не стоит. Учитывать ситуацию с погодой в конце года надо, но все менять не стоит», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

Ранее на общем собрании РПЛ было решено, что новый сезон РПЛ начнется 20 июля, а первая часть чемпионата закончится 8 декабря.