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РПЛ

Сегодня, 18:42

Спортивный директор СКА Панченко поделился ожиданиями от летнего трансферного окна в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор СКА Виктор Панченко считает, что в летнее трансферное окно в РПЛ сильно увеличится количество переходов сербских футболистов.

«Из Европы к нам никто не приедет. Если в лучшие времена к нам не ехали игроки из европейских чемпионатов, то сейчас тем более. Максимум — румыны, но и по ним у меня большие сомнения. Словаки, словенцы и сербы, скорее всего, приедут. Сербский рынок сильно увеличится, а других европейских движений совершенно не будет, о них можно не мечтать. Нам нужно переключаться на Латинскую Америку? Только, если Аргентина, Бразилия или кто-либо еще, из стран, которые к нам лояльны», — приводит слова Панченко Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне РПЛ выступают 13 сербских футболистов.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10908236-sportivnyj-direktor-ska-panchenko-podelilsya-ozhidaniyami-ot-letnego-transfernogo-okna-v-rpl.html
Футбол
РПЛ
Виктор Панченко
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