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15 июня, 23:44

Алдонин: «Самое главное для ЦСКА в следующем сезоне — это навязать конкуренцию за первое место»

Алдонин высказался о шансах армейцев побороться за золото в чемпионате России в следующем сезоне
Галина Глазко
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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о шансах армейцев побороться за золото в чемпионате России в следующем сезоне.

«Самое главное — это навязать конкуренцию за первое место, по большому счету, борьбы за первое место не было по ходу чемпионата. Если наладить взаимодействие всех линий, то, не обладая даже большим мастерством, можно навязывать борьбу и претендовать на чемпионство», — приводит слова Алдонина издание «ВсеПроСпорт».

ЦСКА по итогам сезона-2022/23 РПЛ занял второе место с 58 очками в 30 матчах. Чемпионом России стал «Зенит», набравший 70 очков.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2023/06/14/aldonin-pro-rost-ceny-roshi-eto-zasluga-vsej-komandy-no-est-eshhe-kuda-rasti-a-v-sledujushhem-sezone-cska-vpolne-realno-poborotsja-za-chempionstvo
Евгений Алдонин
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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