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Сегодня, 13:36

Стал известен срок будущего контракта Тикнизяна с «Зенитом»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Зенит» намерен заключить с 24-летним защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном контракт на пять лет.

Переговоры между всеми заинтересованными сторонами находятся в заключительной стадии, сделка должна состояться в самое ближайшее время. Ранее о вероятности трансфера в своем Telegam-канале сообщал журналист Иван Карпов, а «Чемпионат» назвал будущую зарплату футболиста — 1,2 миллиона евро в год, по нашим данным, это действительно правильные цифры.

Тренерский штаб сине-бело-голубых намерен использовать новичка в качестве вингера в схеме с пятью игроками обороны или в полузащите.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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