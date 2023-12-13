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Сегодня, 16:32

Стали известны самые подорожавшие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt

Ана Горшкова
Корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Портал Transfermarkt представил рейтинг самых подорожавших футболистов РПЛ.

Первым в списке стал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, который прибавил в стоимости 3 миллиона евро. Новая рыночная цена футболиста составляет 18 миллионов евро. Аналогичная стоимость теперь и у голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, который подорожал на 2 миллиона евро.

На втором месте форвард «Зенита» Матео Кассьерра, а на третьем — нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре. Они, также как и Сперцян, подорожали на 3 миллиона евро, но уступили игроку «Краснодара» по дополнительным показателям. Стоимость Кассьеры теперь составляет 9 миллионов евро, а Гарре — 8 миллионов.

Рейтинг Transfermarkt.
Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Краснодар
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