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Сегодня, 14:21

Стало известно, когда Дивеев сможет вернуться на поле

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о восстановлении игрока.

«Динамика положительная. Восстановление идет по плану, все нормально. Учитывая точку, в которой мы сейчас находимся, я думаю, что полноценная работа в общей группе может начаться на зимних сборах. Раньше ожидать его на поле — слишком оптимистично. В весенней части чемпионата сможем увидеть Игоря на поле», — сказал Еремин «СЭ».

23-летний защитник в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1) получил перелом большеберцовой кости.

В нынешнем сезоне Дивеев успел провести за ЦСКА 12 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
0
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