Стало известно, когда планируется выход фильма про Федора Черенкова

Генеральный продюсер продюсерского центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарев рассказал, когда планируется выход фильма о легендарном полузащитнике «Спартака» Федоре Черенкове.

«Съемки начинаются в июле, закончить планируем в сентябре. Часть бюджета будет финансирована из собственных средств. Считаю это своим долгом перед страной, перед семьей Федора Черенкова. Планируем также подать заявку на конкурс Фонда Кино. Кто будет играть Черенкова? Оставлю интригу. У нас очень серьезный конкурс на эту роль. В данный момент мы оставляем это для отдельной новости», — заявил Шишкарев.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как клуб будет помогать со съемками фильма о Черенкове.