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Сегодня, 13:45

Защитник «Тампы» Сергачев рассказал об общении с Джикией

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев рассказал «СЭ» о впечатлениях от матча 28-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — ЦСКА (2:1).

«Приехали на дерби, чтобы пнуть мячик, сделать стартовый пас и, конечно, поболеть за «Спартак». Получил удовольствие от игры. Общение с Джикией? Раньше мы никогда не были знакомы, но тут классно пообщались: он защитник, и я защитник», — сказал Сергачев «СЭ».

Михаил Сергачев был приглашен на матч 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА для нанесения первого удара по мячу.

Михаил Сергачев
Футбол
Хоккей
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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