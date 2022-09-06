Стало известно, кто возглавит «Факел» после ухода Василенко

По данным «СЭ», главным тренером «Факела» станет Игорь Черевченко.

Во вторник, 6 сентября, «Факел» объявил о расставании с Олегом Василенко.

В октябре 2021 года 48-летний специалист покинул пост главного тренера «Химок», но в ноябре он вернулся на свой пост. В феврале 2022 года он ушел из команды.

Ранее Черевченко также возглавлял «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Балтику».

Спортивным директором клуба из Воронежа трудится Кирилл Котов, работавший с Черевченко в «Локомотиве».

О том, что специалист с большой долей вероятности возглавит «Факел», также сообщает «РБ Спорт».