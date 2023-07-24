Стало известно, сколько «Лацио» заплатит «Динамо» за Захаряна

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Стало известно, сколько «Лацио» готов заплатить за трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, сообщает журналист Джанлука ди Марицио.
По данным источника, итальянский клуб предложил 10+4 миллиона евро за хавбека.
23 июля Sport24 сообщил, что «Динамо» ведет переговоры с «Лацио» о переходе Захаряна. Говорилось, что сделка близка к завершению.
Также сообщалось, что игроком интересуется «Севилья».
Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами. 20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.