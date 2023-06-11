Сторожук считает, что Сперцян прибавит в «Аяксе»

Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук отреагировал на новость о предложении «Аякса» «Краснодару» по покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна за 9 миллионов евро.

«Я думаю, что это вызов для самого Эдика. Я с ним разговаривал год назад, и он трезво оценивал свои возможности. Он понимает, над чем надо работать. Через «Аякс» прошли многие известные футболисты, это трамплин для многих звезд и хорошая проверка для карьеры Сперцяна — он там однозначно прибавит. Играть в Европе — это круто. Он готов к переходу. Желаю ему всего хорошего», — приводит слова Сторожука Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне 23-летний полузащитник забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.

Ранее нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение о покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна.