РПЛ: расписание матчей и трансляций на 25 и 26 ноября

Сегодня, 16:00
Российская премьер-лига после паузы на игры сборных возобновится 25 и 26 ноября. В выходные запланировано восемь матчей. «СЭ» публикует расписание 16-го тура чемпионата России.
13.00. «Крылья Советов» — «Локомотив»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч Премьер, сайт matchtv.ru
15.15. «Зенит» — «Сочи»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч Премьер, сайт matchtv.ru
17.30. ЦСКА — «Динамо»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч ТВ, сайт matchtv.ru, Кинопоиск
19.45. «Балтика» — «Спартак»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч Премьер, сайт matchtv.ru
12.00. «Оренбург» — «Ахмат»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч Премьер, сайт matchtv.ru
14.00. «Урал» — «Краснодар»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч Премьер, сайт matchtv.ru
16.30. «Рубин» — «Факел»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч Премьер, сайт matchtv.ru
19.00. «Ростов» — «Пари НН»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч ТВ, сайт matchtv.ru, Кинопоиск
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