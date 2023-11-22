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Сегодня, 16:00

РПЛ: расписание матчей и трансляций на 25 и 26 ноября

Опубликовано расписание 16-го тура российской премьер-лиги
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Миранчук (ФК «Локомотив»).
Фото ФК «Локомотив»
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Российская премьер-лига после паузы на игры сборных возобновится 25 и 26 ноября. В выходные запланировано восемь матчей. «СЭ» публикует расписание 16-го тура чемпионата России.

РПЛ: расписание матчей и трансляций на 25 и 26 ноября

25 ноября, суббота

13.00. «Крылья Советов» — «Локомотив»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч Премьер, сайт matchtv.ru

15.15. «Зенит» — «Сочи»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч Премьер, сайт matchtv.ru

17.30. ЦСКА — «Динамо»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч ТВ, сайт matchtv.ru, Кинопоиск

19.45. «Балтика» — «Спартак»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч Премьер, сайт matchtv.ru

26 ноября, воскресенье

12.00. «Оренбург» — «Ахмат»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч Премьер, сайт matchtv.ru

14.00. «Урал» — «Краснодар»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч Премьер, сайт matchtv.ru

16.30. «Рубин» — «Факел»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч Премьер, сайт matchtv.ru

19.00. «Ростов» — «Пари НН»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч ТВ, сайт matchtv.ru, Кинопоиск

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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