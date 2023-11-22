Российская премьер-лига после паузы на игры сборных возобновится 25 и 26 ноября. В выходные запланировано восемь матчей. «СЭ» публикует расписание 16-го тура чемпионата России.

РПЛ: расписание матчей и трансляций на 25 и 26 ноября

25 ноября, суббота

13.00. «Крылья Советов» — «Локомотив»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч Премьер, сайт matchtv.ru

15.15. «Зенит» — «Сочи»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч Премьер, сайт matchtv.ru

17.30. ЦСКА — «Динамо»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч ТВ, сайт matchtv.ru, Кинопоиск

19.45. «Балтика» — «Спартак»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч Премьер, сайт matchtv.ru

26 ноября, воскресенье

12.00. «Оренбург» — «Ахмат»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч Премьер, сайт matchtv.ru

14.00. «Урал» — «Краснодар»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч Премьер, сайт matchtv.ru

16.30. «Рубин» — «Факел»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч Премьер, сайт matchtv.ru

19.00. «Ростов» — «Пари НН»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: Матч ТВ, сайт matchtv.ru, Кинопоиск

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