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Судейство

Сегодня, 15:00

Судей Кукуяна и Сухого «прикрепили» к «Зениту», Шадыханова — к «Спартаку»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Департамент судейства РФС определил состав бригад, которые будут работать на финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России «Балтика» — «Спартак» и ответной финальной игре Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА. Исходя из выбора, можно сделать вывод, что при назначениях решено отказаться от правила неповторяемости или ему невозможно следовать с учетом тех или иных факторов и обстоятельств.

Например, Павел Кукуян в шестой раз за последние два месяца будет работать на игре с участием «Зенита».

  • 2 марта, чемпионат, «Зенит» — «Спартак» — 0:0, ВАР
  • 9 марта, чемпионат, «Урал» — «Зенит» — 1:4, судья
  • 3 апреля, кубок, «Спартак» — «Зенит» — 1:2, ВАР
  • 28 апреля, чемпионат, «Динамо» — «Зенит» — 1:0, судья
  • 11 мая, чемпионат, «Зенит» — ЦСКА — 0:1, ВАР
  • 15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, судья

У Алексея Сухого пятое назначение на матч с участием «Зенита» за полтора месяца.

  • 30 марта, чемпионат, «Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1, резервный
  • 7 апреля, чемпионат, «Зенит» — «Балтика» — 1:0, судья
  • 17 апреля, кубок, «Зенит» — «Спартак» — 0:0, судья
  • 6 мая, чемпионат, «Факел» — «Зенит» — 1:1, судья
  • 15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, резервный

Кирилл Левников в пятый раз за два месяца судит встречу с участием «Балтики».

  • 10 марта, чемпионат, «Оренбург» — «Балтика» — 1:0, ВАР
  • 30 марта, чемпионат, «Балтика» — «Пари НН» — 2:0, ВАР
  • 13 апреля, чемпионат, «Ахмат» — «Балтика» — 1:7, АВАР
  • 2 мая, кубок, «Ростов» — «Балтика» — 0:1, судья
  • 14 мая, кубок, «Балтика» — «Спартак», ВАР

Два последних кубковых матча калининградцев судят Левников и Артем Любимов.

  • 2 мая, кубок, «Ростов» — «Балтика» — 0:1, судья Левников, ВАР Любимов
  • 14 мая, кубок, «Балтика» — «Спартак», ВАР Левников, АВАР Любимов

У Павла Шадыханова в мае три из четырех назначений — на матчи «Спартака».

  • 1 мая, кубок, «Динамо» — «Спартак» — 0:2, резервный
  • 5 мая, чемпионат, «Пари НН» — «Спартак» — 0:0, судья
  • 11 мая, чемпионат, «Рубин» — «Ростов» — 3:1, ВАР
  • 14 мая, кубок, «Балтика» — «Спартак», резервный

На обоих последних кубковых матчах между «Зенитом» и ЦСКА работает Сергей Карасев, вернувшийся из Саудовской Аравии, где он в субботу обслуживал игру чемпионата этой страны «Аль-Шабаб» — «Аль-Ахли» (1:2).

  • 2 мая, кубок, ЦСКА — «Зенит» — 1:1, судья
  • 15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, АВАР

Алексей Ширяев теперь назначается только на игры ЦСКА.

  • 28 апреля, чемпионат, «Балтика» — ЦСКА — 3:1, ассистент
  • 6 мая, чемпионат, ЦСКА — «Рубин» — 2:2, ассистент
  • 15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, ассистент
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сухой
Павел Кукуян
Павел Шадыханов
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