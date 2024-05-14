Департамент судейства РФС определил состав бригад, которые будут работать на финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России «Балтика» — «Спартак» и ответной финальной игре Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА. Исходя из выбора, можно сделать вывод, что при назначениях решено отказаться от правила неповторяемости или ему невозможно следовать с учетом тех или иных факторов и обстоятельств.
Например, Павел Кукуян в шестой раз за последние два месяца будет работать на игре с участием «Зенита».
- 2 марта, чемпионат, «Зенит» — «Спартак» — 0:0, ВАР
- 9 марта, чемпионат, «Урал» — «Зенит» — 1:4, судья
- 3 апреля, кубок, «Спартак» — «Зенит» — 1:2, ВАР
- 28 апреля, чемпионат, «Динамо» — «Зенит» — 1:0, судья
- 11 мая, чемпионат, «Зенит» — ЦСКА — 0:1, ВАР
- 15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, судья
У Алексея Сухого пятое назначение на матч с участием «Зенита» за полтора месяца.
- 30 марта, чемпионат, «Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1, резервный
- 7 апреля, чемпионат, «Зенит» — «Балтика» — 1:0, судья
- 17 апреля, кубок, «Зенит» — «Спартак» — 0:0, судья
- 6 мая, чемпионат, «Факел» — «Зенит» — 1:1, судья
- 15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, резервный
Кирилл Левников в пятый раз за два месяца судит встречу с участием «Балтики».
- 10 марта, чемпионат, «Оренбург» — «Балтика» — 1:0, ВАР
- 30 марта, чемпионат, «Балтика» — «Пари НН» — 2:0, ВАР
- 13 апреля, чемпионат, «Ахмат» — «Балтика» — 1:7, АВАР
- 2 мая, кубок, «Ростов» — «Балтика» — 0:1, судья
- 14 мая, кубок, «Балтика» — «Спартак», ВАР
Два последних кубковых матча калининградцев судят Левников и Артем Любимов.
- 2 мая, кубок, «Ростов» — «Балтика» — 0:1, судья Левников, ВАР Любимов
- 14 мая, кубок, «Балтика» — «Спартак», ВАР Левников, АВАР Любимов
У Павла Шадыханова в мае три из четырех назначений — на матчи «Спартака».
- 1 мая, кубок, «Динамо» — «Спартак» — 0:2, резервный
- 5 мая, чемпионат, «Пари НН» — «Спартак» — 0:0, судья
- 11 мая, чемпионат, «Рубин» — «Ростов» — 3:1, ВАР
- 14 мая, кубок, «Балтика» — «Спартак», резервный
На обоих последних кубковых матчах между «Зенитом» и ЦСКА работает Сергей Карасев, вернувшийся из Саудовской Аравии, где он в субботу обслуживал игру чемпионата этой страны «Аль-Шабаб» — «Аль-Ахли» (1:2).
- 2 мая, кубок, ЦСКА — «Зенит» — 1:1, судья
- 15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, АВАР
Алексей Ширяев теперь назначается только на игры ЦСКА.
- 28 апреля, чемпионат, «Балтика» — ЦСКА — 3:1, ассистент
- 6 мая, чемпионат, ЦСКА — «Рубин» — 2:2, ассистент
- 15 мая, кубок, «Зенит» — ЦСКА, ассистент