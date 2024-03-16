Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

16 марта, 17:55

Судьи РПЛ Карасев и Мешков улетели в Саудовскую Аравию

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», сегодняшний матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Иттихад» будет судить смешанная бригада, в которую войдут четыре российских рефери. Судьей назначен Сергей Карасев, его ассистентами — Максим Гаврилин и Игорь Демешко, видеоассистентом — Виталий Мешков.

7 февраля Карасев, Гаврилин, Демешко, а также Сергей Иванов работали на игре «Аль-Таи» — «Аль-Иттихад».

В ноябре Карасев вместе с Гаврилиным, Демешко и Мешковым судил матч «Абха» — «Аль-Ахли», а затем остался в качестве ВАР на игру «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак».

Арбитры из Саудовской Аравии пока не приглашались для судейства матчей чемпионата и Кубка России.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 24-й тур
16 мар, 00:00. Prince Abdullah bin Jalawi Stadium (Эль-Мубарраз)
Аль-Фатех
2:4
Аль-Иттихад Джедда

ФК Аль-Иттихад
Виталий Мешков
Сергей Карасев (судья)
7
20
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин считает, что «Зенит» снова станет чемпионом

Бальбуэна опроверг слухи о том, что он мог перейти в «Спартак»