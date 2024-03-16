Судьи РПЛ Карасев и Мешков улетели в Саудовскую Аравию

Как стало известно «СЭ», сегодняшний матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Иттихад» будет судить смешанная бригада, в которую войдут четыре российских рефери. Судьей назначен Сергей Карасев, его ассистентами — Максим Гаврилин и Игорь Демешко, видеоассистентом — Виталий Мешков.

7 февраля Карасев, Гаврилин, Демешко, а также Сергей Иванов работали на игре «Аль-Таи» — «Аль-Иттихад».

В ноябре Карасев вместе с Гаврилиным, Демешко и Мешковым судил матч «Абха» — «Аль-Ахли», а затем остался в качестве ВАР на игру «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак».

Арбитры из Саудовской Аравии пока не приглашались для судейства матчей чемпионата и Кубка России.