Судья Иванов пропустит два тура РПЛ из-за двух ошибок в матче «Спартак» — «Динамо»

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что российский судья Сергей Иванов пропустит не меньше двух игр РПЛ из-за двух ошибок, которые он допустил в матче 22-го тура чемпионата России, где встречались «Спартак» и «Динамо» (3:3).

По итогам прошедшего матча бело-голубые попросили ЭСК РФС рассмотреть эпизоды на 77-й и 84-й минутах игры.

В первом случае «Динамо» попросили комиссию оценить эпизод на предмет вынесения второй желтой карточки нападающему красно-белых Александру Соболеву за неспортивное поведение.

Во втором эпизоде Иванов назначил пенальти в ворота «Динамо» за фол защитника бело-голубых Эли Дасы против полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. После подсказки ВАР и просмотра видео Иванов не изменил свое решение. 11-метровый реализовал форвард красно-белых Александр Соболев.

«Экспертно-судейская комиссия приняла единогласное решение, что Сергей Иванов допустил две ошибки в матче «Спартак» — «Динамо», соответственно, получил низкую оценку и теперь пропустит как минимум два тура. Точное количество пропущенных туров будет зависеть от работы его коллег», — приводит слова Каманцева ТАСС.

«Спартак» располагается на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка за 22 тура. «Динамо» занимает 6-ю строчку с 36 очками.